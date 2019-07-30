Амстердам, , 14:36 — REGNUM

Немецкий частный детектив Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые данные по крушению малайзийского боинга рейса MH17, но получил отказ. Об этом 30 июля сообщают РИА Новости.

По его словам, он настаивал на публичной передаче данных, поскольку ему угрожали и он опасается за свою жизнь, однако такое условие не устроило прокуратуру Нидерландов.

Так, среди сведений, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы по крушению боинга, входят: «имя информатора, которому было уплачено 15,5 млн в разной валюте наличными"‎; название учреждения, где работал информатор; предположительно, уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей, а также письменные заметки спецслужб об авиапроисшествии.

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Кроме того, добавил Реш, он готов предоставить и другие документы, которые не упомянуты по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Расследование продолжается до сих пор, обвинения официально пока никому не предъявлены.

Отметим, что в докладе об обстоятельствах крушения, подготовленном Советом безопасности Нидерландов, причиной катастрофы названо попадание ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». В докладе сообщалось, что ракета была запущена с территории площадью 320 кв. км, в пределах которой находились и военнослужащие Вооруженных сил Украины, и силы ополчения Донбасса.

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