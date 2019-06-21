Беспорядки в Грузии: подробности

Тбилиси, 21 июня 2019, онлайн-трансляция — REGNUM
В столице Грузии Тбилиси идёт противостояние. Поводом для протеста стало выступление 20 июня в парламенте страны российского депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который вёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Это обстоятельство возмутило депутатов оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение». Они заблокировали трибуну.
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Сергей Гаврилов был вынужден под охраной покинуть Грузию. Оппозиция предъявила правящей партии ультиматум, потребовав отставки троих высокопоставленных лиц. Среди них — председатель парламента Ираклий Кобахидзе, глава МВД Грузии Георгий Гахария и глава службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.
Вечером протестующие собрались у здания парламента и пошли на штурм. Ночью полиция пресекла беспорядки. Некоторые наблюдатели полагают, что произошедшее может стать новым витком проблем в и без того сложных взаиоотношениях между Москвой и Тбилиси. Оппозиция готовит новые протесты.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко осудил действия властей Грузии, которые допустили нападение на российскую делегацию Межпарламентской ассамблеи православия. Он подчеркнул, что действия грузинских властей при проведении 20 июня в Тбилиси сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам проведения международных мероприятий.
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Туристам из России следует воздержаться от поездок в Грузию до тех пор, пока ситуация там не стабилизируется, об этом 21 июня заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Ситуация на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) является провалом властей Грузии, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв.
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Участники акции протеста в Тбилиси пошли на штурм парламента.
Полиция разогнала протестующих. Пришлось применить резиновые пули.
Глава МВД Грузии заявил о том, что «страну пытаются привести к катастрофе»