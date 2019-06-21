Беспорядки в Грузии: подробности

В столице Грузии Тбилиси идёт противостояние. Поводом для протеста стало выступление 20 июня в парламенте страны российского депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который вёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Это обстоятельство возмутило депутатов оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение». Они заблокировали трибуну.

Ранее по теме: Депутаты Госдумы под охраной покидают здание парламента Грузии — Гаврилов

Сергей Гаврилов был вынужден под охраной покинуть Грузию. Оппозиция предъявила правящей партии ультиматум, потребовав отставки троих высокопоставленных лиц. Среди них — председатель парламента Ираклий Кобахидзе, глава МВД Грузии Георгий Гахария и глава службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.

Вечером протестующие собрались у здания парламента и пошли на штурм. Ночью полиция пресекла беспорядки. Некоторые наблюдатели полагают, что произошедшее может стать новым витком проблем в и без того сложных взаиоотношениях между Москвой и Тбилиси. Оппозиция готовит новые протесты.

Также по теме: Полиция начала разгон акции в Тбилиси

А также: Президент Грузии назвала Россию врагом