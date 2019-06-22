Володин: Радикалы сорвали отмену визового режима между РФ и Грузией

Москва, , 12:41 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина о приостановлении пассажирского авиасообщения с Грузией направлено на защиту граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение, принятое президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ставит задачу защитить российских граждан от насильственных действий на территории Грузии», — заявил Володин.

Он также сообщил о сорвавшемся решении об отмене виз между двумя странами.

«Со своей стороны считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована. Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы. К этому решению мы уже подошли, и оно было бы принято, если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок», — отметил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что при населении Грузии в 3,7 млн человек в 2018 году страну посетили 2 млн туристов из России, что принесло Грузии более 3,5 млрд долларов, то есть примерно 10% ее ВВП.

«Тем, кто участвует в провокациях, необходимо задуматься: они наносят вред не только отношениям наших народов. В первую очередь, этими действиями они бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса», — подчеркнул Володин.

Экстремистские силы Грузии пытаются захватить власть, констатировал спикер Госдумы, для достижения этой цели они используют антироссийскую и русофобскую риторику, опираясь на радикалов. Такие действия неприемлемы и наносят ущерб отношениям наших народов, заключил Володин.