Омбудсмен Грузии сделала два взаимно противоречивых заявления

Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария в связи с событиями, развернувшимися в Тбилиси минувшей ночью, сделала два взаимно противоречивых заявления.

Еще в ходе акции протеста у здания парламента, когда митингующие, подстрекаемые лидерами оппозиции, предпринимали усилия по штурму здания парламента, Ломджария распространила заявление в соцсети, в котором напомнила участникам акции о недопустимости насилия.

«Напомню участникам акции, что насилие во время акции выходит за рамки свободы собраний и выражения», — предупредила омбудсмен.

Она же призвала правительство предпринять адекватные шаги, своевременно выявить ответственных лиц, чтобы загасить протест и предотвратить противостояние.

На фоне продолжающегося насилия со стороны демонстрантов полиция сделала такие шаги и разогнала акцию у здания парламента. По предварительной информации минздрава, в результате разгона акции в ходе столкновений с полицией пострадали более 200 человек, в том числе десятки сотрудников полиции. Двое митингующих остались без глаз.

Сегодня, 21 июня, с утра аппарат омбудсмена распространил новое заявление, в котором говорит о превышении силы со стороны правоохранительных органов.

«Представители народного защитника активно изучают каждый зафиксированный в ходе акции инцидент. Также работают над установлением места нахождения вероятных пострадавших и пропавших лиц. Одновременно будут следить за судебными процессами и посетят перевезенных в больницы пострадавших», — говорится в заявлении.

Правовую оценку событиям на проспекте Руставели народный защитник обещает дать позднее.

Напомним, что 20 июня вечером у здания парламента Грузии началась акция протеста, поводом для которой стал приезд в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова и проведение под его председательством сессии МПА. Организаторами акции выступили оппозиционные партии ЕНД и «Европейская Грузия». Подстрекаемые лидерами активисты оппозиции, в основном натренированные мужчины, начали насильственный штурм здания парламента. После целого ряда предупреждающих заявлений со стороны представителей правительства Грузии МВД приняло решение о разгоне митинга.