Волюнтаризм и шутовство: демонстрирует Грузия в очередной раз

Москва, , 10:33 — REGNUM Грузия в очередной раз демонстрирует волюнтаризм и шутовство, которое, к сожалению, вполне реально чревато человеческими жертвами, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Баксанский.

По его мнению, наблюдается очередной политический кризис, который демонстрирует неумение грузинских политиков договариваться между собой, потому что, как я надеюсь, даже при очень развитой воображении невозможно происходящие события списать на внешние воздействия, например, «на руку Москвы».

«К сожалению, видна явная демонстрация националистических настроений, которые могут привести только к углублению и обострению внутренних социальных проблем в условиях, когда необходимо решать назревшие экономически задачи и проблемы, стоящие перед государством. Как давно известно, это совершенно непродуктивный путь, который никогда не приводит к положительный результатам», — полагает эксперт.

Что касается возможных прогнозов по поводу развития ситуации, то, когда речь идёт о действиях толпы, то вопрос упирается в те цели, которые ставят лидеры толпы. А лидеры (не важно, кто это конкретно, потому что данных пока недостаточно) преследуют и эксплуатируют явно националистические струны и лозунги, что будет вести исключительно к эскалации конфликта.

«На продолжительность конфликта сильное влияние окажет позиция, которую займет США. Ближайший месяц покажет, насколько активная или нет окажется позиция у Америки», — считает Баксанский.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки, организованные грузинскими оппозиционерами, вспыхнули после срыва работы Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси 20 июня. Поводом к агрессивным действиям оппозиционеры назвали тот факт, что в кресло председателя парламента Грузии сел депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.

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