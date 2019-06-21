Более 30 журналистов пострадали при беспорядках в Тбилиси

Тбилиси, , 14:39 — REGNUM Среди пострадавших в ходе протестов в Тбилиси не менее 31 сотрудника грузинских и зарубежных СМИ. Об этом говорится сообщении Хартии журналисткой этики Грузии, опубликованном 21 июня.

Так, пострадали журналисты Reuters, грузинских телекомпаний «Рустави-2», «Пирвели», Общественного вещателя Грузии, ряда грузинских информационных агентств. В большинстве случаев их ранили резиновыми пулями. Сотрудница Reuters Мака Антидзе травмирована куском кирпича, репортеру «Рустави-2» Тамар Багашвили потребовалась операция после перелома.

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В Хартии призвали к срочному выявлению и привлечению к уголовной ответственности полицейских, стрелявших в журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в столице Грузии произошли столкновения с полицией, когда протестующие попытались взять штурмом здание парламента. Пострадали 240 человек, более ста остаются в больницах.

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