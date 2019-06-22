При беспорядках в Тбилиси задержан гражданин Армении

Ереван, , 13:17 — REGNUM Задержанный в Тбилиси гражданин Армении отказывался подчиниться законным требованиям полицейских. Об этом сообщил на своей странице в Facebook омбудсмен Армении Арман Татоян.

Он проинформировал, что находится на связи с грузинским коллегой Нино Ломджариа.

«От коллеги я узнал, что в числе задержанных, по их данным, есть один гражданин Армении (личные данные на данный момент не подлежат публикации). Он 13 дней пробудет под административным арестом за невыполнение законных требований полицейских. Судебное заседание по его делу было подвергнуто мониторингу в том числе представителем общественного защитника Грузии. Нам были переданы данные родственника задержанного, с ним мы тоже будем на постоянной связи. Желаю нашим друзьям в Грузии скорейшего и мирного разрешения сложившейся в стране ситуации», — сообщил Арман Татоян.

Как сообщил ранее представитель Общественного телевидения Армении при беспорядках в Тбилиси пострадал оператор телекомпании.