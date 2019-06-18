В Сирии гибнут мирные жители, в России ждут помощи Путина: Радио REGNUM

Москва, 18 июня 2019, 08:00 — REGNUM
- В провинции Алеппо 11 мирных жителей убито миномётным обстрелом;
- Минсельхозы России и Белоруссии сняли противоречия по Союзному государству;
- Россия сокращает вложения в госдолг США;
- Вызов посла России в МИД Армении назвали беспрецедентным событием;
- Жители Сибая ждут помощи Путина.
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Читайте ранее в этом сюжете: Борьба с бедностью в России — борьба с народом России? Радио REGNUM