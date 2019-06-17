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Минобороны: В провинции Алеппо миномётным обстрелом убито 11 мирных жителей

Политика

Ещё 15 человек получили ранения

Минобороны: В провинции Алеппо миномётным обстрелом убито 11 мирных жителей
Иллюстрация: Mil.ru
Миномет

Алеппо, Сирия, 17 июня 2019, 23:16 — REGNUM  За истекшие сутки в результате миномётного обстрела, устроенного незаконными вооружёнными формированиями в Сирии погибло 11 и ранено 15 мирных жителей, сообщил 17 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Погибшие и раненые попали под огонь боевиков в населённом пункте Кудехи в провинции Алеппо. Огонь из миномётов вёлся боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо этого, обстрелам боевиков подверглись населённые пункты в провинциях Латакия и Хама.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о режиме прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» было заключено с участием турецкой стороны, но было нарушено буквально на следующий день.

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Война в Сирии
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