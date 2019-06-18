Вызов посла России в МИД Армении СМИ называют беспрецедентным событием

Ереван, , 01:05 — REGNUM Председатель комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Рубен Рубинян распространил информацию о беседе с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном по поводу встречи посла России в Армении с Робертом Кочаряном.

В ходе этого, по словам Рубиняна, глава МИД Армении сообщил, что 14 июня в МИД состоялась беседа с послом РФ в контексте невмешательства во внутренние дела.

Кстати, примечательно то, что министр иностранных дел сообщил Рубиняну, что утром в парламенте заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян не сообщил об этой встрече, отвечая на вопросы депутатов, так как не имел разрешения обнародовать информацию о встрече.

Как пишет армянский портал lragir.am, это обстоятельство делает ситуацию более интересной. Дело в том, что замглавы МИД заявил, что посол не нарушал дипломатическую процедуру, и МИД не может выразить недовольство в связи с этим.

Однако теперь выясняется, что МИД Армении фактически выразил свое недовольство или, по крайней мере, обеспокоенность, причем 14 июня, то есть на следующий день после встречи посла с Робертом Кочаряном.

Кстати, в этом плане интересно, произошло ли это до того, как было распространено разъяснительное заявление посольства РФ, в котором отмечалось, что посол встретился с Кочаряном в рамках традиционных встреч с общественно-политическими деятелями и предпринимателями.

«Заявление посольства РФ было де-факто «оправданием» встречи посла со вторым президентом. Интересно, было ли это заявление сделано после беседы в МИД в контексте невмешательства во внутренние дела, или посол перед визитом в МИД опубликовал заявление, зная о приглашении, и о теме беседы в МИД?», — задается вопросом издание.

По мнению автора, на практике ситуация беспрецедентна в нескольких аспектах. Во-первых, МИД Армении приглашает иностранного посла на беседу в контексте невмешательства во внутренние дела по следам встречи в Армении. Более беспрецедентным является то, что речь идет о после России. И примечательно то, что встреча проходит 14 июня, а информация о ней обнародуется лишь 17 июня.

«Что изменилось с утра до вечера, что утром у замминистра не было разрешения на обнародование, а вечером информация о беседе была обнародована, причем не через официальное сообщение МИД, а уже через председателя комиссии НС по внешним связям»?

Стали ли известны Еревану некоторые подробности встречи посла с Робертом Кочаряном, которые вызвали необходимость популяризации недовольства Армении на уровне МИД?

Если несколько часов назад стало известно что-то из этого, что вызвало недовольство Еревана или необходимость обнародовать замечание, то возникает вопрос, какая сторона, участвующая во встрече, обнародовала дополнительные сведения о беседе тет-а-тет: кто-то из круга Роберта Кочаряна или «утечку» для властей обеспечил посол РФ?

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