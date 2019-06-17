Минсельхозы России и Белоруссии согласовали программу интеграции

Минск, , 23:15 — REGNUM В готовящуюся для президентов и премьеров России и Белоруссии программу углубления интеграции в рамках Союзного государства будут включены предложения министерств, курирующих аграрную политику. Об этом было заявлено 17 июня в Минске по итогам переговоров министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Анатолием Хотько.

Обсудив вопросы объединения агропромышленных комплексов, министры констатировали отсутствие принципиальных разногласий. Обобщённые и согласованные предложения министерств будут представлены на более высокий уровень — этим сейчас занимается межправительственная группа по углублению белорусско-российской интеграции «Орешкин-Крутой».

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По словам Анатолия Хотько, речь идёт о «единой политике аграрного производства». Дмитрий Патрушев отметил наличие в разработанной программе сотрудничества «мероприятий и решений, носящих стратегический характер для совместного развития экономики».

Предложения аграрных министерств будут представлены на уровень межправительственной группы, где российскую сторону возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин, а белорусскую — министр экономики Дмитрий Крутой. Подготовленный группой документ 21 июня в Минске рассмотрят главы правительств Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а затем результат совместной деятельности оценят Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Тем временем Белстат отчитался о сокращении на 1,3% производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий за период января-мая в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2018 года. В феврале начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов заявлял о планах нарастить экспорт продовольствия в 2019 году на 8,6% — до $5,7 млрд. В апреле Александр Лукашенко заявлял, что этому препятствуют «санкции», которые Россия якобы применяет к Белоруссии.

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