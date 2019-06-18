Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Россия в апреле сократила вложения в государственные бумаги США на $1,58 млрд. Соответствующие данные обнародовала 17 июня пресс-служба министерства финансов США.

По итогам апреля стоимость принадлежащих России американских гособлигаций составила $12,136 млрд, тогда как месяцем ранее она составляла $13,716 млрд.

При этом доля долгосрочных облигаций сократилась с $8,213 млрд в марте до $5,832 в апреле, а доля краткосрочных облигаций — возросла с $5,503 млрд до $6,304 млрд.

Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.

В марте объём россйиских вложений в американские гособлигации сократился на $791 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

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