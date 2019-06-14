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Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией

Политика

Считает, что место будущего храма не должно быть местом для политборьбы

Екатеринбург, 14 июня 2019, 14:44 — REGNUM  Протесты против храма Святой Екатерины в Екатеринбурге были организованы. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета, которое прошло 13 июня.

По его словам, протесты против храма в сквере у Драмтеатра оказались организованной политической акцией. Также он добавил, что против строительства храма высказалась группа молодёжи, которая не имеет к этому никакого отношения.

«Не случайное это явление было. Хорошо организованная акция», — сказал предстоятель.

Также патриарх Кирилл подчеркнул, что место строительства храма не должно быть местом политической борьбы. Добавим, ранее он встречался с президентом Владимиром Путиным. Одной из обсуждаемых тем была ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 13 по 15 мая в сквере у Театра драмы Екатеринбурга были активные протесты. Часть местных жителей выступили против строительства собора в сквере. Позднее к ним присоединились провокаторы и политические конъюнктурщики.

16 мая Владимир Путин предложил провести опрос граждан по месту строительства собора. Сейчас в Екатеринбурге создана рабочая группа, в которую вошли в том числе и противники строительства Екатерининского собора в сквере. Рабочая группа уже провела два заседания.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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