Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией

Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM Протесты против храма Святой Екатерины в Екатеринбурге были организованы. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета, которое прошло 13 июня.

По его словам, протесты против храма в сквере у Драмтеатра оказались организованной политической акцией. Также он добавил, что против строительства храма высказалась группа молодёжи, которая не имеет к этому никакого отношения.

«Не случайное это явление было. Хорошо организованная акция», — сказал предстоятель.

Также патриарх Кирилл подчеркнул, что место строительства храма не должно быть местом политической борьбы. Добавим, ранее он встречался с президентом Владимиром Путиным. Одной из обсуждаемых тем была ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 13 по 15 мая в сквере у Театра драмы Екатеринбурга были активные протесты. Часть местных жителей выступили против строительства собора в сквере. Позднее к ним присоединились провокаторы и политические конъюнктурщики.

16 мая Владимир Путин предложил провести опрос граждан по месту строительства собора. Сейчас в Екатеринбурге создана рабочая группа, в которую вошли в том числе и противники строительства Екатерининского собора в сквере. Рабочая группа уже провела два заседания.