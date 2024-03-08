Причин переносить приведшую к травмам лыжную гонку не было, заявила Вяльбе
Вяльбе: причин переносить лыжную гонку на Спартакиаде в Сочи изначально не было
Сочи, Краснодарский край, 8 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Когда начиналась женская лыжная гонка Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, в ходе которой произошло массовое падение спортсменок, изначально не было причин её переносить, заявила «РИА Новости» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Я не являюсь членом жюри, вопрос не ко мне. Уверена, если есть какая-то опасность, то соревнования переносят, опасности изначально не было», — сказала она.
При этом пострадавшая во время завала лыжница Марья Шемякина заявила агентству, что на трассу за два часа до старта опустился туман, и видимость была близка к нулевой. Спортсменка выразила мнение, что гонку нужно было отменять.
Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в ходе женской лыжной гонки в Сочи произошёл массовый завал участниц на одном из спусков. По последним данным, пострадали 18 человек, 17 лыжниц отправили в больницу.
Организаторы соревнований остановили гонку. Они также отменили мужскую гонку в рамках Спартакиады.