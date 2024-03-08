Сочи, Краснодарский край, 8 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Когда начиналась женская лыжная гонка Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, в ходе которой произошло массовое падение спортсменок, изначально не было причин её переносить, заявила «РИА Новости» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Я не являюсь членом жюри, вопрос не ко мне. Уверена, если есть какая-то опасность, то соревнования переносят, опасности изначально не было», — сказала она.

При этом пострадавшая во время завала лыжница Марья Шемякина заявила агентству, что на трассу за два часа до старта опустился туман, и видимость была близка к нулевой. Спортсменка выразила мнение, что гонку нужно было отменять.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в ходе женской лыжной гонки в Сочи произошёл массовый завал участниц на одном из спусков. По последним данным, пострадали 18 человек, 17 лыжниц отправили в больницу.

Организаторы соревнований остановили гонку. Они также отменили мужскую гонку в рамках Спартакиады.