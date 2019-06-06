ЕС теряет здравый смысл, РФ «растворяет» миллионы в фондах: Радио REGNUM

Москва, 6 июня 2019, 08:00 — REGNUM
- В России отреагировали на намерение ЕС продлить санкции;
- Матвиенко заявила, что Россия «растворяет» миллионы долларов в неизвестных фондах;
- О внесённом в Госдуму законопроекте: все кредиты посчитают и ограничат в новых;
- В Нижегородской области дорогу сделали из фрагментов памятника героям войны;
- Курганные памятники-могильники в Оренбуржье отдали в аренду для сельхознужд.
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