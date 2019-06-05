Все кредиты посчитают и ограничат в новых: законопроект внесен в Госдуму

Москва, , 13:03 — REGNUM Законопроект, устанавливающий обязанность проверки у гражданина обязательств по кредитным договорам при выдаче потребительского кредита, а также комплексной модернизации существующей системы формирования кредитных историй, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Вводится институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), к которым предполагается предъявить повышенные требования к инфраструктуре, позволяющей обеспечить получение данных для расчета показателя совокупной долговой (платежной) нагрузки в режиме реального времени. Авторы не скрывают: цель повышения требований к инфраструктуре БКИ, позволит сократить их число с нынешних 13 до числа соответствующих новым нормам.

БКИ будут работать небесплатно. Предполагается ограничить стоимость услуги квалифицированного БКИ по предоставлению сведений о долговой (платежной) нагрузке субъекта кредитной истории величиной, которая не должна превышать более чем на одну треть среднерыночное значение стоимости кредитного отчета, ежегодно определяемое и публикуемое Банком России.

Предполагается, что крупные банки будут иметь возможность самостоятельно обеспечить взаимодействие в режиме реального времени с квалифицированными БКИ.

Расчет

Предполагается, что Банком России будет установлен порядок расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки пользователями кредитных историй. Реализовать задуманное предполагается по принципу «одного окна», что, по мнению авторов, позволит минимизировать количество действий пользователей кредитных историй для отправки запроса во все квалифицированные бюро. В этом поможет внедрение «специализированного интерфейса для удаленного присоединения к договору об оказании информационных услуг между пользователями кредитных историй и квалифицированными БКИ», а также механизм обработки информации, полученной от квалифицированных БКИ, и расчет показателя совокупной долговой (платежной) нагрузки в автоматизированном режиме.

Без границ

Планируется законодательное закрепление порядка трансграничной передачи данных, включаемых БКИ в соответствии с российским законодательством в кредитные отчеты.

Такой порядок будет, в частности, включать необходимость наличия у иностранного пользователя согласия субъекта кредитной истории, оформленного в соответствии с российским законодательством, возможность проверки такого согласия российскими БКИ, а также подходы к использованию средств криптографической защиты при трансграничной передаче информации.