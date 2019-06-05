В Оренбуржье курганные памятники-могильники отдали в аренду для сельхознужд

Гай, Оренбургская область, , 09:42 — REGNUM В Гайском районе Оренбургской области чиновники своеобразно распорядились археологическим наследием. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, комплекс курганов времён средневековья передан в частные руки с правом долгосрочной аренды и может быть использован в сельскохозяйственных целях.

«Земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, были переданы для использования в сельскохозяйственных целях. В целях устранения допущенных нарушений и восстановления законного режима использования земель в адрес председателя комитета по управлению имуществом администрации городского округа внесено представление. Предпринимателям-арендаторам, в свою очередь, объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия», — отметила старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

По данным надзорного ведомства, Курганный могильник у села Новопетропавловка чиновники отдали в аренду в 2016 году на 49 лет. Некрополь состоит из восьми курганов и является объектом культурного наследия регионального значения.

В 2009 году комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа отдал в аренду курган Халиловский, в 2013 году — курган Колпачиха, в 2016 году — курганный могильник Банное. Все они являются объектами культурного наследия федерального значения.

Стоит отметить, древние могильники, расположенные на территории региона, неоднократно оказывались в поле зрения правоохранительных органов и общественности из-за скандалов. Курганы, вернее их содержимое, вызывает большое искушение у «черных копатели». Жаждущие быстрой наживы, они идут на нарушение закона и вскрывают древние могилы. Напомним, осенью 2018 года широкий резонанс вызвало варварское разграбление двух наиболее крупных некрополей Курганного поля возле села Дедуровка. В ход пошла тяжелая спецтехника, а в областном минкульте заявили, что разграбление Курганного поля — самое значительное из раннее зафиксированных варварских повреждений.

Лихорадочные поиски так называемого сарматского золота на территории Оренбуржья активизировались после того, как в конце 1980-х годов во время раскопок Филипповских курганов в Илекском районе учёные обнаружили настоящий клад и бесценные, с точки зрения истории, экспонаты. Были найдены уникальные золотые изделия V—IV веков до нашей эры, выполненные в зверином стиле.

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