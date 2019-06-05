Матвиенко: Россия «растворяет» миллионы долларов в неизвестных фондах

Ялта, Крым, , 14:25 — REGNUM Член Совфеда Андрей Клишас займётся подготовкой и внесением предложений в федеральный бюджет 2020 года, касающиеся финансирования граждан России, которые попали за рубежом в трудную ситуацию, чтобы не оставлять людей в трудную минуту. Об этом 5 июня на заседании международного гуманитарного Ливадийского форума в Ялте заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Мы действительно перечисляем миллионы долларов в какие-то неизвестные международные фонды, в которых они растворяются, и мы даже не знаем, на что и куда это идёт», — отметила Матвиенко.

По её словам, предусматривать средства на защиту сограждан за рубежом — это уважение к ним со стороны государства.

«Давайте подумаем. Андрей Клишас, председатель комитета по конституционному законодательству, вам две недели на проработку и внесение предложения в Министерство финансов в бюджет 2020 года. Коллеги, это не бог весть какие деньги, но это — уважение страны к своим гражданам, где бы они ни находились», — добавила Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти арестовали Марию Бутину, обвинив её в шпионаже в пользу России. По мнению ряда экспертов, все обвинения были сфабрикованы, чтобы сорвать встречу президентов России и США.

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