В Госдуме отреагировали на намерение ЕС продлить санкции в отношении России

Москва, , 19:16 — REGNUM Продление антироссийских санкций из-за Крыма не повлияет на политическую ситуацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня, об этом заявил журналистам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Из Брюсселя идут утечки в СМИ о решении постпредов ЕС о продлении еще на год антироссийских санкций по Крыму. Если так, то это движение в абсолютно противоположном направлении от здравого смысла. Продление санкций никак не сможет повлиять на политическую ситуацию вокруг воссоединения Крыма с Россией», — заявил Слуцкий.

Полуостров более пяти лет назад вернулся в родную гавань, в состав Российской Федерации, отметил депутат.

«Это решение окончательное, вопрос закрыт. И эту реальность Европе придется рано или поздно осознать и принять», — подчеркнул он.

От санкций во многом проигрывают экономики западных стран, экономический ущерб стран Евросоюза, по оценкам ряда экспертов, измеряется уже под сотню миллиардов евро, напомнил Слуцкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции прервали внешнее кредитование экономики РФ – Михаил Делягин