«Бескомпромиссный контролёр»: эксперты оценили работу главы Курской области

Курск, , 12:00 — REGNUM Опираясь на прошлый опыт и запрос жителей на обновление и наведение порядка, врио губернатора Курской области Роман Старовойт формирует образ требовательного, прямолинейного и жесткого руководителя, — считают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Об этом говорится в опубликованном на сайте центра докладе «Роман Старовойт. Бескомпромиссный контролёр» из серии политических портретов губернаторов новой волны.

Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 октября 2018 года. Уроженец Курска, он вернулся в регион, имея большой опыт работы в коммерческих и государственных структурах в Санкт-Петербурге и в Москве. В 2012 году он возглавил Росавтодор, а всего за две недели до назначение врио губернатора стал заместителем министра транспорта РФ. Уже в новом статусе, в 2019 году завершил обучение по президентской программе развития кадрового управленческого резерва — так называемой «школы губернаторов».

Оценивая состояние региона, в котором он «достался» Старовойту, эксперты отмечают, что «при довольно благополучной экономике Курская область успела испытать на себе массу негативных эффектов от политических конфронтаций». После одиозного Александра Руцкого, первого и единственного вице-президента России, 18 лет областью управлял Александр Михайлов: сначала как коммунист, а затем как член «Единой России». Его хвалили за рост в сельском хозяйстве, улучшение инвестиционного климата, повышение уровня зарплат, но в то же время критиковали за расцвет коррупции и плохие дороги. Но самое главное — «за 18 лет у населения накопилась усталость от несменяемой власти и появился выраженный запрос на обновление».

В октябре 2018 года Михайлов ушёл в отставку «по собственному желанию», не забыв перед отставкой выписать себе дополнительные гарантии, льготы и выплаты. Старовойт «странное» решение своего предшественника отменил, но и конфликтовать с предыдущим руководством не стал, делегировав Михайлова в Совфед и публично заявляя о периодических личных встречах с Руцким. «Такой подход позволил ему не нажить открытых врагов среди старой политический элиты региона», — отмечают авторы доклада.

Сам Старовойт не считает политиком, открыто говорит, что соответствующего бэкграунда у него нет. Более того — по мнению политологов, «демонстративная удаленность от политики и политических технологий фактически стала частью его предвыборного имиджа».

Вместо политических заявлений Старовойт «решил проявить себя на поле реальных дел», прежде всего — в хорошо знакомой ему сфере дорожного строительства. 2019 год в регионе он объявил «Годом дорог», сообщив о выделении 720 млн. рублей допсредств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». При этом он лично контролирует выполнение работ на некоторых участках.

В сжатые сроки Старовойт инициировал разработку стратегии развития региона, пригласив для этой цели специалистов РАНХиГС, а в конце 2018 года обратился к жителям с инвестиционным посланием, в котором обозначил амбициозную задачу не более чем за пять лет войти в топ-20 национального рейтинга состояния инвестклимата.

«Амбициозная и динамичная повестка помогает сформировать образ, резко отличающийся от предыдущего руководства, и создать у избирателей ощущение, что регион переходит от стадии застоя к ускоренному, прорывному развитию», — говорится в тексте доклада.

Стилем работы нового главы региона эксперты называют «личный контроль и «народный» крен». Он, в частности, «регулярно устраивает неожиданные для чиновников инспекции, которые заканчиваются для ответственных лиц демонстративными взбучками за низкое качество управления или работы». Это недовольство нередко приводит к увольнениям: Старовойт публично раскритиковал и уволил руководителя «Курскводоканала» и даже добился ухода главы Курска Николая Овчарова, которому неоднократно устраивал разнос и обвинял в наплевательском отношении к людям.

Врио губернатора не остаётся в стороне от резонансных и чувствительных для жителей области вопросы. В частности, когда в мае директор одной из курских школ предложила родителям первоклассников за свой счет отремонтировать кабинет, Старовойт жёстко отчитал председателя комитета образования Сергея Белкина, заявив, что работникам администрации зарплату платят за счет тех людей, которых оскорбляла директор школы. Ремонт в школе в итоге будет произведен за счет бюджета.

Собственную кадровую политику Роман Старовойт старается вести за счёт привлечения местных кадров — он уже сменил существенную часть команды, значительно омолодив ее состав.

Одним из первых шагов в новой должности стало решение Старовойта отказаться от личной охраны и спецсигналов на служебном транспорте, что, по по оценке ЦПК, свидетельствует о его стремлении сократить дистанцию между жителями и властью. Как и многие губернаторы новой волны, для коммуникации с жителями он активно использует социальные сети, регулярно обращается к пользователям напрямую, отчитываясь о достижениях и обозначая острые проблемы. В дополнение к соцсетям Старовойт запустил в регионе портал «Делаем вместе» по приёму жалоб и предложений жителей.

«За короткий срок работы в Курской области Старовойт проявил себя с наиболее продуктивной стороны и вплотную занялся дорожным хозяйством, развивать которое ему помогает как собственная компетенция, так и старые связи. Сосредоточившись на практических задачах, он гармонично вписал полное отсутствие политического опыта в формируемый им образ «человека дела», — делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры.

Напомним, что согласно последним данным ФОМ за Романа Старовойта уже готовы проголосовать 81% жителей региона.

Ранее ЦПК представил политические портреты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова («Целеустремлённый администратор»), врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова («Антикризисный менеджер») и врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко («Системный руководитель»), главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова («Перспективный яппи»), губернаторов Самарской области Дмитрия Азарова («Социально-ориентированный политик»), Псковской области Михаила Ведерникова («Энергичный функционер»), Алтайского края Виктора Томенко («Командный игрок»), Нижегородской области Глеба Никитина («Жёсткий управленец»), Ивановской области Станислава Воскресенского («Прогрессивный прагматик»), Пермского края Максима Решетникова («Хозяйственник цифровой эпохи») и Калининградской области Антона Алиханова («Молодой западник»).