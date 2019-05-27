Доклад: глава Сахалинской области показывает «эффективность без излишеств»

Южно-Сахалинск, , 19:45 — REGNUM Стиль управления врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко — это «эффективность без излишеств», считают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Об этом говорится в опубликованном на сайте центра докладе «Валерий Лимаренко. Системный руководитель» из серии политических портретов представителей новой волны губернаторов.

Лимаренко был назначен врио губернатора 7 декабря 2018 года, до этого более 10 лет проработав в структурах «Росатома», в последнее время — руководителем инжинирингового дивизиона, объединяющего ведущие проектно-инжиниринговые предприятия атомной отрасли. Имел большой опыт и в органах региональной власти — курировал сферу строительства и ЖКХ при трёх губернаторах Нижегородской области. Этот опыт, считают эксперты, пригодится ему и в Сахалинской области, где наряду с большими ресурсами и максимальной близостью к азиатско-тихоокеанским рынкам, имеются крайне слабая инфраструктура и «чрезвычайно некомфортные» условия проживания.

При этом, отмечают авторы исследования, Лимаренко «нужно было не только придумать способы для обновления инфраструктуры и повышения качества жизни, но и в сжатые сроки завоевать симпатии требовательных и в целом скептически настроенных к власти жителей».

В первую очередь Лимаренко — и это отличает его от подавляющего большинства врио глав регионов — сразу же, на церемонии официального представления в должности, объявил о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения и сделал ряд важных для сахалинцев политических заявлений: отверг обсуждение передачи Курильских островов Японии и возможность объединения Сахалинской области с Приморьем.

Практически сразу Лимаренко наметил и контуры своей социальной программы: снижение уровня бедности в два раза, для чего запустил целый комплекс мер соцподдержки, обеспечение транспортной доступности территорий, снижение стоимости продуктов, расселение ветхого фонда и совершенствование работы здравоохранения.

«Как и другие руководители регионов, Лимаренко активно встречается с жителями области, уделяет значительное внимание прямой коммуникации с жителями. Он лично реагирует на сигналы о точечных кризисных ситуациях — например, выезжая на инспекцию аварийных домов», — отмечают эксперты. Для коммуникации с жителями активно использует социальные сети, в том числе Instagram и YouTube.

«В целом стиль Лимаренко можно охарактеризовать как спокойный и конструктивный. В принципиальных моментах он проявляет твердость, но не провоцирует искусственных противостояний, — пишут авторы доклада. — Когда в поле зрения Лимаренко попадает невнимание к безопасности, он проявляет заметную жесткость».

Обратили внимание специалисты ЦПК и на кадровый конкурс «Команда Сахалинской области» — аналог «Лидеров России», запущенный по инициативе Лимаренко. Уже несколько победителей этого конкурса получили назначения в правительство региона.

«Лимаренко за короткий срок показал способность привлекать в регион федеральные деньги. Прежде всего — на развитие инфраструктуры и социальной сферы, в которых нуждается область. Он добился увеличения финансирования в рамках единой субсидии на развитие социальной инфраструктуры до 15,7 млрд. рублей, еще 2,3 млрд. регион получит по программе развития здравоохранения», — говорится в тексте доклада.

В актив Лимаренко «Центр политической конъюнктуры» также заносит инициативу по созданию долгосрочной стратегии развития Сахалинской области — программного документа, который широко обсуждается совместно с жителями и экспертным сообществом, и проект «Развитие территорий», в рамках которого жители сами выбирают понравившиеся инициативы и отслеживают их реализацию.

«За короткий срок Лимаренко успел продемонстрировать системный подход к руководству регионом. В своей деятельности учитывает региональную специфику островной территории. Активно использует федеральные связи, чтобы получить дополнительные средства на развитие субъекта, добиться необходимых для региона изменений и простимулировать инвестиционную активность», — обобщают итоги работы Лимаренко эксперты ЦПК.

Ранее ЦПК представил политические портреты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова («Целеустремлённый администратор») и врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова («Антикризисный менеджер»), главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова («Перспективный яппи»), губернаторов Самарской области Дмитрия Азарова («Социально-ориентированный политик»), Псковской области Михаила Ведерникова («Энергичный функционер»), Алтайского края Виктора Томенко («Командный игрок»), Нижегородской области Глеба Никитина («Жёсткий управленец»), Ивановской области Станислава Воскресенского («Прогрессивный прагматик»), Пермского края Максима Решетникова («Хозяйственник цифровой эпохи») и Калининградской области Антона Алиханова («Молодой западник»).