Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов

Москва, , 16:21 — REGNUM Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года. Соответствующие данные опросов были представлены 29 мая на круглом столе «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей» в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

Так, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов получил бы на них 84,3% голосов избирателей, заявивших о намерении придти на избирательные участки, врио главы Башкирии Радий Хабиров — 79,3%, врио главы Калмыкии Бату Хасиков — 76%, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис — 70,5%.

За врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера готовы проголосовать 62,1%, за врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова — 60%, врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера — 61,4%, врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина — 59%, врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова — 54,4%.

При этом «электоральный потолок» указанными главами регионов, по данным социологов, ещё не достигнут. Если учесть предпочтения тех, кто пока не определился с участием в голосовании, Осипов может получить 88%, Хабиров и Хасиков — по 85%, Чибис — 81%, Хорохордин и Морозов — по 77%, Паслер — 70%, Беглов — 69%.

Как отмечается в исследовании ВЦИОМ, участники фокус-групп в качестве основных характеристик новых глав регионов выделяют статус «губернатора надежд», говорят о выгодном отличии от предыдущих руководителей своих регионов, отмечают проявление человеческих качеств, способность обеспечить перемены и развитие, честность и эффективность.

Выводы ВЦИОМ подтверждаются и данными фонда «Общественное мнение» (ФОМ) в отношении врио губернаторов других регионов. Согласно представленным данным, за врио главы Курганской области Вадима Шумкова готовы проголосовать 82% от решивших участвовать в выборах, за врио губернатора Курской области Романа Старовойта — 81%, врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова — 72%, врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко — 63%. По каждому из них социологи прогнозирует возможный рост уровня поддержки на выборах: если учесть избирателей, допускающих поддержку врио на выборах, Шумков может получить 90%, Старовойт — 86%, Артамонов — 88%, Лимаренко — 82%.

Не ожидается вторых туров и на выборах в тех регионах, где о выдвижении на новый срок заявили действующие губернаторы. По данным ФОМ, глава Волгоградской области Андрей Бочаров может получить 58% (при электоральном потенциале в 73%), губернатор Вологодской области Олег Кувшинников — 51% (61%), а рейтинг губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, по оценке ВЦИОМ, составляет 65% (71%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте ЭИСИ представил доклад «Обновление. Два года новой кадровой политики». Его авторы отметили, что обновление губернаторского корпуса отвечает запросам жителей. Одобрение деятельности новых губернаторов в среднем на 12,5% выше, чем у их предшественников. Это свидетельствует о том, что кадровая политика Кремля доказала свою эффективность в глазах граждан, — считают эксперты.