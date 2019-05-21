«Целеустремлённый администратор»: составлен политический портрет Беглова

Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM «Нового врио губернатора Петербурга называют эффективным администратором, которому можно передать сложное или проблемное направление», — говорится в новом исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК), посвящённом стилю работы главы Санкт-Петербурга Александра Беглова. Доклад «Александр Беглов. Целеустремлённый администратор» опубликован на сайте ЦПК.

По мнению экспертов ЦПК, «от большинства губернаторов новой волны Беглова отличает многолетний опыт административной работы — как на региональном, так и на федеральном уровне». Он имеет прямое отношение к Санкт-Петербургу — жил, учился и работал здесь сразу после армии, занимал должности в том числе и в органах исполнительной власти: главы администрации Курортного района, вице-губернатора. С 2003 года — в Администрации Президента: как и Владимир Путин и Алексей Кудрин был начальником контрольного управления, а затем — полпредом сначала в Центральном, а с 2017 года — в Северо-Западном федеральном округах. По отзывам коллег, «важным качеством Беглова как руководителя было «умение дожимать ситуацию до конца, доводить дело до результата».

«Такой бэкраунд помог врио стать одним из наиболее эффективных региональных лоббистов и получить личную поддержку первых лиц государства по целому ряду значимых направлений», — отмечают авторы исследования.

По их мнению, Беглов сохранил свой управленческий стиль и после назначения врио губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года: «он по-прежнему верен процедурам, дотошен к деталям в текущей деятельности и избегает прямых конфликтов». Впрочем, оговариваются эксперты, Беглов «публично демонстрирует жесткость в отношении к чиновникам» — примером тому служат внеплановые проверки во время серьезных снегопадов в Санкт-Петербурге, по итогам которых руководитель жилищного комитета и главы нескольких петербургских районов лишились своих должностей. «Реагирую очень жестко: первое — предупреждение, второе — увольнение», — объяснил сам Беглов принципы работы.

Требовательность к подчинённым Беглов совмещает с максимальной открытостью для петербуржцев, и даже в своём рабочем кабинете установил монитор, на который выводятся обращения горожан — они поступают на официальную страницу врио губернатора «ВКонтакте», где у него уже около 35 тысяч подписчиков.

Эксперты отмечают и сильные аппаратные позиции Беглова, которые ему обеспечил опыт работы под непосредственным руководством сразу двух президентов страны: и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева. «Сегодня (он) извлекает максимум из контактов с руководством страны. Первые лица уделяют Петербургу серьезное внимание. За первые полгода с момента назначения президент встречался с Бегловым уже несколько раз — беспрецедентный для нынешних губернаторов случай», — отмечается в докладе.

Путин, в частности, уже поддержал несколько инициатив Беглова: строительство парка уровня не ниже «Зарядья» вместо Судебного квартала, создание новой железнодорожной инфраструктуры. По линии взаимодействия с Правительством РФ Санкт-Петербург получил 10,6 млрд. рублей на приобретение зданий для детских садов, школ и поликлиник, городу компенсируют выпадающие доходы в размере 13,5 млрд. рублей.

«За время руководства Петербургом Беглов проявил себя сильным хозяйственником в классическом понимании этого слова, провел ревизию наследия Полтавченко, отменив спорные инициативы и ускорив отстающие от графика проекты, — делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры. — На данный момент выборы в Санкт-Петербурге явно оказываются ключевыми в Единый день голосования 8 сентября и, скорее всего, Беглову не без труда, но удастся эту кампанию выиграть уже в первом туре».

Ранее ЦПК опубликовал доклады, посвящённые стилям работы главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова («Перспективный яппи»), губернаторов Самарской области Дмитрия Азарова («Социально-ориентированный политик»), Псковской области Михаила Ведерникова («Энергичный функционер»), Алтайского края Виктора Томенко («Командный игрок»), Нижегородской области Глеба Никитина («Жёсткий управленец»), Ивановской области Станислава Воскресенского («Прогрессивный прагматик»), Пермского края Максима Решетникова («Хозяйственник цифровой эпохи») и Калининградской области Антона Алиханова («Молодой западник»).