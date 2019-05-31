Пятница, 31 Мая 2019 года
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США готовы к войне с Ираном, РФ к укреплению связей с Китаем: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 мск

США готовы к войне с Ираном, РФ к укреплению связей с Китаем: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 31 мая 2019, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1523.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия – США: хрупкий баланс сил в мире покачнулся. Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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