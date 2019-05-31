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Палестина отвергла план США по решению конфликта с Израилем

Политика

Палестина считает, что США подрывают международное право

Палестина отвергла план США по решению конфликта с Израилем
Global Panorama
Палестинский флаг

Рамалла , 31 мая 2019, 05:26 — REGNUM  Палестина отвергает предложенный США план по урегулированию конфликта с Израилем, заявил глава Палестины Махмуд Аббас.

По его словам, Палестина отвергает принцип «процветание вместо мира» для решения конфликта с Израилем. Аббас заявил, что Соединенные Штаты таким образом пытаются подорвать международное право.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 года в Бахрейне должен состояться саммит, на котором США обещали представить свой план урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что Палестина отвергнет план США по решению конфликта с Израилем. По его словам, любой мирный договор, не предусматривающий создания палестинского государства, будет отвергнут.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Турции: мирный договор без создания Палестины будет отвергнут

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Ближневосточное урегулирование
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