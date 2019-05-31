Россию и Китай свяжет новый мост

Благовещенск, , 05:44 — REGNUM 31 мая произойдёт стыковка российской и китайской частей трансграничного моста, который свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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По данным пресс-службы, в официальной церемонии соединения моста с российской стороны примут участие полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Александр Козлов, губернатор Приамурья Василий Орлов. С китайской стороны, как сообщает Biang, о своём участии заявили вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая Шао Хун и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.

Строительство моста началось в декабре 2016 года, полное завершение строительства запланировано на конец 2019 года. Длина моста составляет 1080 метров, общая протяженность мостового перехода, включая подъездные дороги, составляет порядка 20 км. 13,4 км подъездных путей построят на территории России и 6,7 км — в Китае. Кроме этого, 278 метров занимает мост через протоку Каникурганскую.

Ранее в правительстве Приамурья заявляли, что после ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5 500 человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко пригласил её в Приамурье, где пройдёт стыковка моста через Амур. Как пояснили в пресс-службе правительства Приамурья, одной из сфер деятельности Валентины Матвиенко является международное сотрудничество.

«Мост соединяет Россию и Китай и имеет ключевое значение для укрепления приграничных связей», — рассказали в пресс-службе.