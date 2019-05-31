Пятница, 31 Мая 2019 года
03:28:37 МСК

ЦБ назвал главную внутреннюю угрозу российской экономике

Экономика

Учитывая рост долгов у российских граждан, падение доходов может отрицательно сказаться на качестве потребительских кредитов

Москва, 31 мая 2019, 03:28 — REGNUM  Главной внутренней угрозой российской экономике является падение доходов людей, сообщил Банк России в «Обзоре финансовых рисков».

Отмечается, что, учитывая рост долгов у российских граждан, падение доходов может отрицательно сказаться на качестве потребительских кредитов, а значит, и на экономике страны в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, 72% российских граждан не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного же мнения придерживаются 15% жителей страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство жителей России не готовы брать крупные кредиты — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить