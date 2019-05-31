ЦБ назвал главную внутреннюю угрозу российской экономике

Москва, , 03:28 — REGNUM Главной внутренней угрозой российской экономике является падение доходов людей, сообщил Банк России в «Обзоре финансовых рисков».

Отмечается, что, учитывая рост долгов у российских граждан, падение доходов может отрицательно сказаться на качестве потребительских кредитов, а значит, и на экономике страны в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, 72% российских граждан не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного же мнения придерживаются 15% жителей страны.

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