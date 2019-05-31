Канада и США призвали Китай отпустить арестованных канадцев

Оттава, , 04:13 — REGNUM Канада и Соединенные Штаты потребовали от китайских властей немедленно освободить двух задержанных в Китае канадских граждан, обвиненных в угрозе национальной безопасности КНР. Об этом говорится в совместном заявлении правительств двух стран.

«США и Канада вместе осуждают неправомерное задержание двух канадских граждан Майкла Коврига и Макла Спэйвора и требуют их немедленного освобождения», — говорится в заявлении.

В сообщении говорится, что подобными действиями Китай якобы подрывает свою международную репутацию и вызывает озабоченность «всех стран, выступающих за соблюдение верховенство закона».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая канадское правительство отправляло парламентскую делегацию в Китай для переговоров по освобождению двух задержанных граждан Канады. По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, канадские граждане были задержаны в Китае незаконно.

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