Санкции Запада в России могут обернуться тюремным сроком: Радио REGNUM

Москва, 16 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- La Vanguardia: газопровод из Азербайджана не гарантирует ЕС независимость от РФ;
- Полиция и военные заняли венесуэльский парламент;
- Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов об амнистии капиталов;
- Законопроект о тюремном сроке за помощь Западу;
- В РФ вводится e-техосмотр с фотофиксацией процедуры.
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Читайте ранее в этом сюжете: РФ и США — почему мир не поделить на два: Радио REGNUM