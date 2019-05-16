Санкции Запада в России могут обернуться тюремным сроком: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1466.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ и США — почему мир не поделить на два: Радио REGNUM