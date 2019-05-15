Новый газопровод из Азербайджана не гарантирует ЕС независимость от России

Мадрид, , 19:27 — REGNUM Европейский парламент, срок полномочий которого сейчас истекает, не получил возможности проголосовать за Соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном. Большинство говорило в июле 2018 года, что на соглашение будет наложено вето, если не удастся зарегистрировать подвижки в отношении прав человека в бывшей советской республике на Южном Кавказе, пишет сегодня, 15 мая, испанское издание La Vanguardia.

Дата возвращения документа на рассмотрение не назначена, однако это в любом случае не помешает дальнейшему развитию единственного значимого проекта, который связывает Азербайджан и ЕС за рамками партнерского соглашения. В 2020 году трубопровод длиной 3 500 км начнет качать в Европу природный газ из Каспийского моря из расчета 10 млрд кубометров в год. Речь идет о южном коридоре газовых поставок — важнейшем проекте Еврокомиссии, призванном уменьшить зависимость значительной части ЕС от русского газа.

Этот геополитический проект естественным образом противостоит газопроводу «Северный поток — 2», который еще больше свяжет Германию с Россией через Балтийское море. В своем нынешнем виде южный коридор представляет собой то, что осталось от амбициозных планов по созданию газопровода «Набукко», который должен был обслуживать по меньшей мере 16 стран (в первую очередь — государства Восточной Европы, сильнее всего зависящие от русского газа). Начинаясь в Турции, «Набукко» должен был проходить через Болгарию, Румынию и Венгрию, достигая Австрии.

В 2013 году финальная стадия «Набукко» была сорвана Азербайджаном. Итоговым результатом стало объединение трех труб: первая идет от азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Каспийском море до границы Грузии и Турции, вторая проходит через Турцию до Греции (TANAP), и там начинается третья, Трансадриатическая (TAP), которая доходит до Италии по морю.

Именно позиция Азербайджана по TAP в свое время смешала карты. Вмешались интересы, которые связывали эту страну с Грецией и Италией, но особенно — с Россией. Президент Ильхам Алиев проводил внешнюю политику, балансирующую между РФ и Западом, и в итоге поставил на объединение TAP и TANAP (обговоренное с Эрдоганом в 2011 году и осуществленное в 2018-м), наносившее России меньший урон, чем «Набукко».

«До сих пор остается неясным, куда TAP протянут после Италии, однако есть вероятность, что всё закончится поставкой российского газа тоже», — описывает сложившуюся ситуацию La Vanguardia. Издание подчеркивает, что нынешний газопровод «панацеей» для Европы не является.