В России вводится e-техосмотр с фотофиксацией процедуры

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 16 мая, Госдума во втором чтении обсудит законопроект о новых правилах проведения технического осмотра автомобиля, сообщает ИА REGNUM.

Так, вводиться электронная карта техосмотра. При этом устанавливается, что по запросу оператором технического осмотра выдается диагностическая карта на бумажном носителе, которая заверяется подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование, и печатью оператора технического осмотра. Особо оговаривается, что плата за предоставление такой диагностической карты не взимается.

Однако в случае порчи талона техосмотра может быть выдан дубликат диагностической карты на бумажном носителе, однако за его выдачу взимается плата «в размере одной десятой предельного размера платы за проведение технического осмотра.

Прежде всего, предлагается ввести процедуру фотографирования проведения техосмотра. Такая мера, по мнению парламентариев, позволить бороться с «серыми» талонами техосмотра.

Аккредитацией операторов техосмотра будут заниматься страховщики. Профессиональное объединение страховщиков также ведет реестр операторов технического осмотра.

Информация о проведении техосмотра передается профессиональным объединением страховщиков в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра из реестра операторов технического осмотра. В этой же базе будут храниться в том числе фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование (с указанием координат места нахождения транспортного средства), в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии, дата и время начала и окончания проведения технического диагностирования, а также сведения об отказе в проведении техосмотра.

Прописывается, что «диагностическая карта оформляется и хранится в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра» не менее пяти лет.

В случае технической неполадки (например, при отсутствии интернета) диагностическая карта может быть оформлена в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра в течение 24 часов с момента возникновения такой технической неполадки.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством и предусматривал, в частности, введение обязательной фиксации на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей. В качестве аргумента правительство указывало на то, что такая мера позволит избежать выдачи «серых» диагностических карт. В первом чтении законопроект был принят в декабре 2018 года.

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