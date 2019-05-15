Пакет законопроектов об амнистии капиталов Госдума приняла во втором чтении

Москва, , 12:12 — REGNUM Пакет правительственных законопроектов, направленный на проведение в РФ программы амнистии капитала, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Правительство предлагает провести амнистию капитала в РФ в третий раз. Речь идёт о возможности граждан избежать налоговой, административной и уголовной ответственности за владение незадекларированными зарубежными активами. Ранее в РФ уже дважды проходили подобные программы — в 2015 и 2018 годах. О третьей волне амнистии капитала президента РФ Владимира Путина попросили представители бизнес-сообщества.

Правила амнистии в этот раз будут другими. Во-первых, она продлится не год, как в прошлые разы, а девять месяцев. Так, если закон будет принят, то амнистия капитала начнётся 1 июня 2019 года и завершится к 1 марта 2020 года.

Во-вторых, теперь все граждане, которые хотят воспользоваться программой амнистии, обязаны перерегистрировать свой бизнес в РФ. Раньше им был достаточно только уведомить государство о зарубежных счетах и имуществе, бизнесе за пределами РФ, а также о контролируемых иностранных компаниях. Теперь же они должны перевести свои счета в российские банки, а бизнес и КИК зарегистрировать на территории специальных административных районов (САР). Речь идёт о так называемых внутренних офшорах с льготной системой налогообложения, которые функционируют на территории Калининградской области и Приморского края.

Кроме того, граждане, подпадающие под налоговую амнистию смогут получить и налоговые льготы. Так, если они не были налоговыми резидентами РФ, а теперь станут, то смогут не платить налог с прибыли в течение года.

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