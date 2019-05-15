Законопроект о тюремном сроке за помощь Западу для введения санкций

Москва, , 18:37 — REGNUM Законопроект, вводящий уголовную ответственность за сбор и распространение информации, позволяющей Западу вводить санкции, внес в Госдуму первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

«Учитывая возросшую актуальность мер по противодействию санкциям, представляется целесообразным установление прямого законодательного запрета на распространение, в том числе с помощью СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, информации, способствующей введению ограничительных мер, либо сведений о нарушениях этих мер или условий их отмены», — отмечает Емельянов.

Устанавливается запрет для СМИ и через интернет на сбор, передачу и распространение информации, способствующей введению и осуществлению политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, а также о лицах, в отношении которых были приняты меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза.

Максимальное наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 5 лет со штрафом в размере от 1 млн рублей до 5 млн рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.