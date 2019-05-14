США угрожают ЕС репрессиями, а Британия — распадом: Радио REGNUM

Москва, 14 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- США из-за оборонных проектов угрожают ЕС репрессиями;
- Уход Великобритании обернется распадом Евросоюза?
- Рада, переубеждая Зеленского, дошла до астрологии;
- Названы условия получения жителями Донбасса российских пенсий;
- ЦБ России прогнозирует в I квартале 2020 года инфляцию в 4%.
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