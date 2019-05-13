США угрожают ЕС репрессиями из-за оборонных проектов

Вашингтон, , 23:17 — REGNUM «Больше расходов на вооружение — да. Но стратегическая независимость — нет. Соединенные Штаты в письменном виде предупредили Европейский союз, что его нынешние планы по самозащите ставят под угрозу десятилетия интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военное сотрудничество через НАТО», — сообщает сегодня, 13 мая, испанское издание El Pais.

Послание, датированное 1 мая, к которому получило доступ El Pais, оказалось заряжено угрозами, более или менее завуалированными, возможных репрессивных мер политического и торгового характера. Они будут применены, если Брюссель продолжит упорствовать в своем намерении развивать европейские проекты вооружения, практически не считаясь с третьими странами и даже с США.

Обличительная тирада американского департамента обороны, направленная против европейских планов, усугубила напряжение между Европой и администрацией Дональда Трампа в то время, когда страсти уже разгорелись из-за отказа Германии и Соединенного Королевства воспрепятствовать участию китайского предприятия Huawei в развитии телефонной связи пятого поколения.

Реакция США последовала вскоре после того, как Европейский парламент предварительно одобрил 18 апреля создание Европейского фонда обороны, на которое было выделено 13 миллиардов евро (речь идет о периоде 2021−2027 годов). Кроме того, Вашингтон выступил против общих положений так называемого Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), в соответствии с которыми 25 государств ЕС инициировали разработку 34 проектов вооружения.

«США глубоко обеспокоены принятием Регламента Европейского фонда обороны и общими положениями PESCO», — предупредила заместитель главы оборонного департамента Эллен Лорд в письме, адресованном Федерике Могерини, верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Регламент, напоминает испанское издание, позволяет участвовать в оборонных проектах фонда предприятиям не из ЕС, однако требует, чтобы интеллектуальная собственность была исключительно европейской, и не позволяет третьим странам контролировать экспорт созданного оружия. Участие в проектах PESCO тоже ограничено и должно быть единодушно одобрено странами Евросоюза, поэтому Вашингтон опасается, что вето одного из государств блока оставит США вне этих оборонных инициатив.

«Крайне жесткий американский текст обвиняет ЕС в развитии своего военного потенциала «таким образом, который порождает дублирование, военные системы, не являющиеся взаимодополнительными, рассредоточение ограниченных ресурсов обороны и ненужную конкуренцию между НАТО и Евросоюзом», — цитирует послание США El Pais.