ЦБ РФ: инфляция достигнет 4% в I квартале 2020 года

Москва, , 14:10 — REGNUM В марте 2019 года годовая инфляция в марте достигла пикового значения 5,3%. В апреле она снизилась до 5,2%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Регулятор считает, что снижению инфляции способствовал ряд благоприятных факторов: укрепление рубля и снижение цен на бензин. Повышение НДС в апреле практически перестало прослеживаться.

По прогнозам ЦБ, в ближайшие месяцы в России ожидается постепенное замедление инфляции с достижением 4% в I квартале 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, инфляция в России начала замедляться, Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,4%, в марте — 0,3%.

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