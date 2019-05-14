La Vanguardia: Обернется ли уход Великобритании распадом Евросоюза?

Лондон, , 00:18 — REGNUM «Является ли Брексит единичным случаем или началом постепенного распада процесса европейской интеграции, инициированного вскоре после окончания Второй мировой войны?» — задается вопросом испанское издание La Vanguardia. Решение британцев покинуть ЕС не перестает быть сейсмическим потрясением с высокими баллами по шкале Рихтера. По всей Европе идут разговоры, не почувствуют ли другие страны искушения пойти по стопам Великобритании, а многие главы популистских партий поспешили провести параллели со своими собственными антиевропейскими взглядами.

«Тем не менее лидеры Европейского союза могут найти утешение в неразберихе, граничащей с хаосом, в которой сегодня погрязло Соединенное Королевство: премьер-министр, потерпевшая крах с беспрецедентной разницей при ключевом голосовании о важном политическом деле, глубоко разобщенные политические партии, возможный пересмотр конституции и репутация пошедшей трещинами зрелой государственности.

Британия явно посвятила больше времени безуспешным переговорам с самой собой, чем с 27 членами ЕС. Напротив, государства ЕС, вопреки расхождениям в других политических вопросах, показали крайнюю сплоченность на переговорах о Брексите. Таким образом, возникает искушение интерпретировать Брексит как катастрофу, подражать которой другие страны ни малейшего стимула не имеют», — отмечает La Vanguardia.

Впрочем, СМИ сразу добавляет, что поддаться этому искушению было бы безрассудством, хотя опыт Брексита, по меньшей мере сегодня, ясно показывает цену, напряженные моменты и сложности выхода из «европейского клуба» и очевидно будет удерживать другие страны от рассмотрения аналогичного ухода. Кажется маловероятным, чтобы статья 50 Договора о Европейском союзе (которая описывает процедуру выхода из ЕС) понадобилась снова в обозримом будущем, но разочарование в проекте Евросоюза сейчас принимает многие другие формы и ставит под сомнение различные аспекты интеграционной модели.

«Сочетание замешательства, которое порождает в Соединенном Королевстве все связанное с Брекситом, специфики британского подхода к сотрудничеству с другими европейскими странами и политического вывода, согласно которому ЕС необходимо переосмыслить свою модель интеграции, делает маловероятным то, что уход Великобритании приведет к ликвидации европейского проекта, — резюмирует La Vanguardia. — Возможно, лучшей «выжимкой» аргументов в пользу этого является лаконичный ответ высокопоставленного голландского чиновника на просьбу прокомментировать домыслы, будто Нидерланды могут последовать британским путем. Подумав не больше секунды, он ответил: «Наша глупость имеет пределы».