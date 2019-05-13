Минтруд назвал условия получения российских пенсий жителями Донбасса

Москва, , 12:28 — REGNUM Чтобы получать российскую пенсию, жители Донецкой и Луганской народных республик должны зарегистрироваться на территории России, заявил министр труда РФ Максим Топилин.

«Чтобы получать пенсию, (жители ДНР и ЛНР) должны зарегистрироваться на территории России», — сказал министр.

При этом, добавил Топилин, российский бюджет «выдержит», это совершенно некритично для бюджетов Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий жителям ДНР и ЛНР право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Получение гражданства РФ не обязывает жителей Донбасса отказываться от украинского гражданства.

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