Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы

Минск, , 15:58 — REGNUM Александр Лукашенко направил официальные поздравления по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В поздравлении граждан Белоруссии Лукашенко отметил: «Девятое мая — священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее. Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села. Низкий поклон вам, дорогие ветераны».

«Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа — это исторический долг перед прошлым и будущим. В этот святой для нас день искренне желаю всем добра, счастья и благополучия. Нашей родной Беларуси — мира и процветания», — сказано в сообщении, опубликованном на президентском сайте.

Там также опубликованы выдержки из поздравлений главам государств. В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину белорусский лидер отметил, что в День Победы потомки с глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг героев-освободителей, спасших мир от нацистской чумы, скорбят о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни во имя мирного будущего.

«Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе», — подчеркнул Лукашенко в поздравлении президента РФ.

Он также направил поздравительные послания председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, а также патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Поздравления направлены также Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому, президенту Грузии Саломе Зурабишвили и другим лидерам постсоветских республик.

Напомним, в 2019 году в Грузии впервые пройдёт шествие участников международной акции «Бессмертный полк». При этом власти Минска и Витебска фактически запретили это шествие, предложив его участникам встроится в официозное мероприятие «Беларусь помнит».

Также напомним, что после государственного переворота на Украине к власти пришли открытые последователи пособников гитлеровских оккупантов, принявшиеся за «декоммунизацию», изменение календаря государственных праздников и уничтожение символики советской эпохи, в том числе относящейся к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Постмайданные власти Украины запретили использование символа Дня Победы — георгиевской ленточки, являющейся символикой международной акции «Бессмертный полк».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая заявил журналистам, что в Кремле отслеживают информацию об отсутствии разрешения на проведение акции «Бессмертный полк» в ряде городов Казахстана и Белоруссии. Он также сообщил, что в Кремле довольны работой в Белоруссии посла России — спецпредставителя президента РФ Михаила Бабича. Напомним, он был отозван в связи с постоянными жалобами Александра Лукашенко и провокациями со стороны МИД Белоруссии.