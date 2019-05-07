«Бессмертный полк» в Грузии и святой Георгий

Тбилиси, , 01:59 — REGNUM 9 мая, в День Победы, жители грузинской столицы пройдут с портретами своих родных и близких по столичному проспекту Чавчавадзе к парку Ваке, где находится мемориал «Могила Неизвестного солдата» и горит Вечный огонь. Марш «Бессмертного полка в Грузии» впервые произойдёт официально, с разрешения городских властей Тбилиси.

Корреспондент ИА REGNUM Алексей Гордиенко встретился с основателем и руководителем грузинской неправительственной организации «Институт Евразии», председателем организационного комитета движения «Бессмертный полк Гв рузии», кандидатом политических наук Гулбаатом Рцхиладзе.

: Что значит для Грузии вхождение в международное движение «Бессмертный полк»?

«Бессмертный полк» символизирует победу добра над злом. Это — духовный смысл образа Святого Великомученика Георгия, духовный облик нашей страны, центральный геральдический символ государственного герба Грузии. Святой Георгий в разном художественном воплощении — это символ «Бессметного полка» во всем мире.

В 2019 году шествие «Бессмертный полк» организуется не отдельным общественным объединением, создан оргкомитет движения «Бессмертный полк Грузии», который объявил о проведении шествия в формате «Бессмертного Полка», принял на себя все связанные с этим организационные заботы и расходы, провел необходимые согласования с мэрией Тбилиси. «Бессмертный полк Грузии» конечно во многом аналогичен международному движению, но имеет свою грузинскую специфику и полную автономию в организации.

Из Грузии на фронты Отечественной войны отправилось более 700 тысяч человек, не вернулось больше половины. Это и есть наш бессмертный полк, память о котором мы храним по сей день.

Организационно жители Тбилиси с портретами своих родственников, воевавших в Великую Отечественную Войну 1941−1945 годов, тружеников тыла, с портретами 168 Героев Советского Союза из Грузии, соберутся 9 мая, в 10 часов на проспекте Чавчавадзе. Оттуда шествие двинется в сторону парка Ваке к Мемориалу Победы, где будет находиться грузинская общественность, придут ветераны войны, которых осталось совсем немного. И мы обратимся к ним со словами благодарности. Уже известно, что в нашей колонне, вместе с тбилисцами пройдут жители региона Шида Картли. Мы открыты для всех желающих, кому дорога честь и независимость нашего народа и память о тех, кто эту честь и независимость отстоял в Великой Отечественной войне.

В предыдущие годы шествия по улицам Тбилиси не проводились, хотя в парк Ваке политики, дипломаты, ветераны и просто жители города приходили всегда, в том числе и с портретами своих близких и родственников — участников войны. Считаю своим долгом выразить благодарность всем организаторам предыдущих празднований: они позволили подготовиться к масштабной акции, как в этом году, так и к следующему — году 75-летия Победы. В парке Ваке состоится и молитвенное поминовение погибших ушедших из жизни воинов, ветеранов войны, за что необходимо поблагодарить представителей Грузинской Православной Церкви.

Примером объединения общественных сил стало участие в подготовке акции «Бессмертный полк» неправительственной организации «Новоесоциалистическое движение», о чем заявил её руководитель Тимур Пипия. И мы открыты для всех политических и общественных движений.

: В чём выразится участие Грузинской Православной Церкви в акции «Бессмертного Полка»?

Впервые, в отличие от предыдущих лет, проект «Бессмертный полк» в Грузии будет непосредственно связан с молитвой об упокоении всех погибших на фронтах войны и в плену, умерших от ран в госпиталяхи послевоенный период, а также позже, пусть и ушедших по возрасту, но внесших вклад в Великую Победу. Безусловно, поминальные богослужения проходят во многих странах мира, в том числе и в тех, где проект «Бессмертный Полк» реализуется. Между тем, везде, в том числе и в России, это самостоятельные действия: церковное поминовение и общественное шествие. В Грузии это неразрывно. Именно поэтому предложение завершить шествие «Бессмертного Полка» православной молитвой было поддержано священноначалием Грузинской Православной Церкви. Уверен, что это в дальнейшем станет большой народной и религиозной традицией Грузии, где святая вера и национальный менталитет неразрывны. Это не зависит от политического строя или государственных доктрин. Это — духовная сущность народов Грузии.

: В Грузии есть и мусульмане, и католики, и представители иных вероисповеданий и конфессий. Их предки тоже внесли свой вклад в дело общей Победы.

Конечно. День великой Победы это и их праздник. Как и то, что Грузия и для них Отечество, и для их предшественников война была Отечественная. 9 мая в они помянут своих близких так, как им велит их семейная духовная традиция. Главное — чтобы вспомнили, пришли с сохранившимися фотографиями, прошли вместе по проспекту грузинской столицы, свидетельствуя наше единство в той великой общенациональной объединявшей памяти.

: В предыдущие года «Бессмертный полк» в Грузии сталкивался с проявлениями резкого противодействия. Есть ли вероятность, что во время шествия будут предприняты попытки дестабилизации обстановки с целью срыва мероприятия?

Такая вероятность сохраняется. Но в современном грузинском обществе все больше людей приходит к пониманию такого фактора, что отношение к памяти о Великой Отечественной войне — вопрос надполитический. Он не зависит от политических взглядов или партийной принадлежности. Ряды мемориального шествия «Бессмертного Полка» перед лицом национальной памяти не выстраиваются по партийным или корпоративным спискам, подобно тому, как все наши родные и близкие в той войне были равны перед лицом смерти. Надо быть полным идиотом и абсолютно недальновидным деятелем, чтобы попытаться использовать проект «Бессмертного Полка» в своих политических целях или спровоцировать беспорядки, помешав его проведению.

Мы не боимся контрмер оппозиции. То, что либерально настроенные организации могут устроить провокации, попытаться воспрепятствовать шествию, сорвать акцию — абсолютно ясно. Мы это проходили в предыдущие года, начиная от принуждения нас снять георгиевские ленточки. Но тогда вся страна увидит, что у этих людей нет ничего святого, нет ни совести, ни национальной чести. И им не поможет никакая апелляция к ЕС, поскольку эту победу добра над злом празднуют практически все европейские страны. Для любых организаций и группировок попытки воспрепятствовать проведению «Бессмертного полка в Грузии» — это самоприговор, лишающий будущего и встраивающий их в один ряд фашиствующих подонков, типа бандеровских последышей современной Украины.

: Ваши оппоненты обосновывают свои действия тем, что посредством проекта «Бессмертный полк» его организаторы способствуют сближению Грузии с Россией, вопреки государственной доктрине сближения с Европейским Союзом и НАТО.

Совершенно безграмотная позиция. Проект «Бессмертный полк» коренится ещё в едином советском государстве. Чем дальше уходила в историю война, уходили люди военных поколений — тем больше их самих заменяли на улицах их фотографии, с гордостью и благоговением показываемые уже детьми. Постсоветский период Грузии лишил нас государственной поддержки официального празднования Дня Победы. На этом фоне народная память стала сильнее проявляться.

В России концепция объединяющей ценности Победы получила поддержку государства с личным участием Президента В.В.Путина. «Бессмертный полк» в Москве и крупных городах стал масштабным шествием общественности в праздновании Дня Победы, как народное продолжение официальных военных парадов. Во многих странах «Бессмертный Полк» начинался как мероприятие диаспор выходцев из государств бывшего СССР. Теперь он приобретает местное, национальное значение. У нас — иной, более, если можно так сказать, сакральный смысл. В Грузии проект приобретает духовное значение и тем он отличает нас от всех, в том числе и от России.

Конечно, в Великой Отечественной войне мы были вместе с русским народом, со всеми народами Советского Союза. Имя Мелитона Кантария невозможно отделить от имени Михаила Егорова. Над зданием Рейхстага штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта они водружали вместе, и боевую поддержку им оказывало не «национальное русское» спецподразделение, а обычная для фронта рота под командованием Ильи Сьянова. Кстати, как относительно недавно установлено, в этой операции с Егоровым и Кантария участвовал и Алексей Берест, который был украинцем, а командир их роты И. Сьянов — уроженец Казахстана. Поэтому портреты Мелитона Кантария и Михаила Егорова мы в Тбилиси понесем вместе. Так распорядилась история, и я уверен, что в иной ситуации народы и национальные группы Грузии не смогли бы противостоять подобному нашествию в мировой бойне, защищая свою свободу и страну. Это было неизбежно, учитывая планы германского командования захватить все восточное Причерноморье для переброски войск из Северной Африки и вовлечения в войну Турции. Не было бы, например, Новороссийской военной десантной операции в 1943 году, которую в России называют «Морской Сталинград» — не было бы сегодня у Грузии ни Поти, ни Батуми.

Сейчас в том и есть цель и миссия «Бессмертного полка в Грузии» на уровне грузинской общественности показать, что народы Грузии равнозначно стоят в одном ряду со всеми нациями — победителями германского фашизма. Что народы Грузии демонстрируют приверженность правовым фундаментам, составившим «Нюрнбергское право» по итогам Второй Мировой войны, принципам международного порядка уважения человеческой жизни и достоинства, закрепленными всеми основными документами ООН. За это право заплатил жизнью или здоровьем каждый грузин, осетин или абхаз, чья фотография будет в рядах «Бессмертного Полка» в Тбилиси или в другом городе или селении, кого просто вспомнят в этот день.

Что же касается сближения с Россией, скажу лишь, что сложно разойтись со страной, с которой имеешь почти 900 километров общей сухопутной государственной границы (включая участки с Абхазией и Цхинвальским районом).

Надо отдать должное: объективно, среди государств на территории бывшего СССР. Россия сегодня — основной защитник общемировых ценностей итогов Второй Мировой войны. Она даже в ущерб собственным социальным и экономическим интересам противопоставляет восстающему фашиствующему терроризму дипломатические и правовые, военные и социально-гуманитарные ресурсы. Поэтому, как и раньше, считаю, что нагнетание антироссийской истерии — это прямой путь к реабилитации фашизма, который при современных информационных и военных технологиях способен повергнуть человечество в хаос и небытие. Общая народная память в России и Грузии о Великой Отечественной войне позволяет нам решить большинство межгосударственных и геополитических проблем в грузинско-российских отношениях. Осуществленное в последнее время кардинальное изменение системы и структуры государственной власти в Грузии, закрепленные прошедшими выборами главы грузинского государства, открывает в этом новые перспективы.

: «Бессмертный полк в Грузии» — индикатор вероятной смены приоритетов политической повестки?

«Бессмертный полк в Грузии» это не только память об ушедших. Это призыв заботы о живых. Реальных ветеранов войны остались единицы. Какие бы ни были проблемы в экономике Грузии, надо выделить деньги и обеспечить им достойную, просто нормальную жизнь. Это не самые большие деньги, но самая главная задача. Перед этими людьми просто стыдно за тот социальный уровень жизни, которую они вынуждены вести и по своей скромности не пытаются улучшить.

Во-вторых, необходимо восстановить музей Великой Отечественной войны на проспекте Руставели. Это была великая низость нашего правительства — решение о его разгроме. Я не призываю уничтожать другие музеи, включая, музей, так называемой, «оккупации». В обществе могут быть разные взгляды на историю, существовать разные музеи. Но музей Великой Отечественной войны — это не просто склад пыльных документов, это научно-исторический институт нашего национального достоинства и чести, обозначивших роль грузинской нации в самое тяжелое время XX века. Ничто не мешает сориентировать его экспозицию так, чтобы рассказывать о роли народов Грузии (грузин, осетин, абхазов) в победе над фашизмом, тех народов, которые строят сегодня современное демократическое грузинское государство.

Деятельность, например, музея И. В. Сталина в Гори подтверждает, что ни суверенитету, ни целостности, ни идеологии нашего национального и культурного развития, никакого ущерба этим не причиняется. Наоборот, перед цивилизованным международным сообществом мы свидетельствуем об уважении истории своей страны такой, как она есть (в том числе трагичной и величественной), а не прилизанной по шаблонам соросовских учебников.

Что касается президентских выборов. Госпожа Президент Саломе Зарубишвили имеет более чем тридцатилетний опыт французского дипломата. Уверен, она прекрасно знакома с методами Шарля Де Голля в выстраивании французской государственности на основах геостратегических результатов Второй Мировой войны в Европе. И членство Франции в ЕС и НАТО нисколько не умаляет значение этих основ. Более того, только на условиях учета итогов войны такое место Франции в мире остается незыблемым.

В отношении Грузии просматривается аналогичная ситуация, когда выстраивание курса дальнейшего развития страны непременно требует учитывать все аспекты участия народов Грузии в Великой Отечественной войне. Пересмотр их может разрушить стержень грузинской государственности. Современные государственные границы Грузии сформировались в советский период. В составе СССР Грузия была суверенным полноправным участником, что позволило ей со всеми разделить честь Великой Победы.