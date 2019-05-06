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В Кремле следят за ситуацией с «Бессмертным полком» в ряде стран СНГ

Политика

Речь идет о городах Белоруссии и Казахстана

Москва, 6 мая 2019, 14:57 — REGNUM  В Кремле отслеживают информацию об отсутствии разрешения на проведение акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана, заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что делать поспешных выводов нельзя, поскольку не всегда понятно, о чем конкретно идет речь, что привело к таким решениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация казахского города Актюбинск запретила проведение акции «Бессмертный полк». В администрации обеспокоились возможными пробками на дорогах. Власти города также добавили, что не поступало уведомительных документов, необходимых для проведения мероприятия.

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«Бессмертный полк»
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