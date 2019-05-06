Кремль положительно оценил работу Бабича на посту посла РФ в Белоруссии

Москва, , 14:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин остался доволен результатами работы теперь уже бывшего посла в Белоруссии Михаила Бабича. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Как отметил официальный представитель Кремля, несмотря на то, что в этой должности Бабич проработал совсем недолго, он успел многое сделать. По словам Пескова, смена посла России в Белоруссии была «кадровым решением президента», принятым «в соответствии с целесообразностью».

«Это решение главы государства, вы знаете, что послы назначаются и освобождаются от должностей по указу президента», — уточнил пресс-секретарь Путина.

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Бабича ждут в Новороссии, и Мезенцева — в Белоруссии

Какую должность может занять Михаил Бабич, Песков говорить не стал: «Если и когда будут подписаны соответствующие указы президента, мы незамедлительно вас проинформируем».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии. Этот пост он занимал с августа 2018 года. Он также был освобождён от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. При этом причины отставки Бабича в администрации президента не назвали.

Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии назначен член Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев, ранее занимавший должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что деятельность Михаила Бабича в должности посла вызывала недовольство как президента Белоруссии Александра Лукашенко, так и МИД России.