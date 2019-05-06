Витебский горисполком запретил шествие «Бессмертного полка»

Витебск, Белоруссия, , 18:05 — REGNUM Участникам ежегодного шествия в рамках международной акции памяти «Бессмертный полк» не разрешается провести шествие в Витебске. Об этом говорится в официальном ответе Витебского горисполкома № 04−07/76 от 4 мая, которое подписал зампред городской администрации Виктор Глушин.

Обращение подал 24 апреля руководитель витебской общественной организации «Русский дом», известный белорусский писатель и председатель Координационного Совета руководителей общественных объединений российских соотечественников при посольстве РФ в Белоруссии Андрей Геращенко. Витебский горисполком, как сказано в официальном ответе (копия документа имеется в редакции) «рассмотрел обращение о проведении 9 мая 2019 года акции «Бессмертный полк» в рамках проводимой государственной акции «Беларусь помнит».

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Витебская бюрократия констатировала: «День Победы — это священный праздник для всех белорусов, дань памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам — всем, кто приближал Великую Победу. Один из самых главных государственных праздников Республики Беларусь ежегодно масштабно празднуется во всех регионах нашей страны».

«Поэтому город всегда с особой тщательностью и ответственностью относится к подготовке празднования Дня Победы. С учетом мнения ветеранских, молодёжных организаций города, а также других общественных объединений организационным комитетом по подготовке и празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь, г. Витебска от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне (далее — оргкомитет) была разработана общая концепция празднования Дня Победы, составлен план основных праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сказано в обосновании отказа в проведении шествия «Бессмертного полка».

Прямо об этом говорится в абзаце письма со ссылкой на ветеранов: «День Победы — это торжественно повторяющийся праздник и он требует обновления и развития. Учитывая преклонный возраст и здоровье ветеранов, в этом году основные праздничные мероприятия пройдут в формате масштабного театрализованного митинга на главной площади Витебска — площади Победы. Традиционно главными героями праздника станут ветераны, которые в силу возраста уже не могут быть участниками шествий, но настойчивы в своём намерении вместе со всеми горожанами отметить праздник Великий Победы. Поэтому в этом году в Витебске проведение шествия не запланировано. Поддержатьи согласовать проведение 9 мая 2019 года акцию — шествие «Бессмертный полк» — в рамках проводимой акции «Беларусь помнит» не представляется возможным».

Чиновник от имени созданного властями оргкомитета по проведению праздничных мероприятий предложил представителю белорусского гражданского общества «и всем желающим стать участником акции памяти «Беларусь помнит!», которая пройдет в рамках вышеуказанного митинга, чтобы почтить память своих героев» и «вспомнить тех, кто завоевал Победу, совершил великий подвиг, отдал жизнь за наши свободу и независимость».

Письмо такого же содержания получили руководители других витебских НГО, обратившихся за разрешением на проведения шествия «Бессмертного полка». Письмо на имя председателя Витебского горисполкома Виктора Николайкина направляли представители четырёх витебских организаций — Свободного профсоюза металлистов, профсоюза Радиоэлектронной промышленности, Белорусской партии левых «Справедливый мир» и организации ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Ответ подписан тем же Виктором Глушиным и уже стал поводом для обострения скандальной ситуации, вышедшей за пределы провинции.

Отметим, что ранее в Витебске не возникало неразрешимых проблем с проведением шествия «Бессмертного полка» — таковые характерны для Минска, где местные власти всевозможными способами стремятся не допустить проведения народной акции. В 2017 году минчанам запретили проводить шествие, в 2018 году разрешили устно, а в 2019 году фактически запретили проводить шествие и предложили либо заплатить огромные деньги за «услуги» спецслужб, либо бесплатно собраться в сквере и дожидаться окончания официозной акции «Беларусь помнит».

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