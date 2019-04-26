Молдавию ждёт кризис, РФ пытаются втянуть в нефтяную войну: Радио REGNUM

Москва, 26 апреля 2019, 14:00 — REGNUM
- В Молдавии считают, что Плахотнюк будет «дожимать» Додона;
- Украина остановила транзит нефти из России;
- В Европарламенте считают, что Россия не выполнит обещаний по «СП — 2»;
- Губернаторы Камчатки и ЕАО могут уйти в отставку;
- Под Луганском произошла авария на шахте: есть погибшие.
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