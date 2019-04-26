В ЛНР спасатели подняли на поверхность тело третьего горняка

Луганск, , 09:33 — REGNUM Сотрудники МЧС ЛНР подняли на поверхность тело третьего шахтёра, погибшего при взрыве на шахте «Схидкарбон», сообщил 26 апреля «Луганский информационный центр».

«На данный момент уже поднято на поверхность трое погибших. Судьба четырнадцати человек остается под вопросом», — рассказал журналистам глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

По словам чиновника, на месте трагедии работает пять звеньев горноспасателей, ведутся работы по дегазации и укреплению отвалившейся породы.

Ситуацию на шахте взял под личный контроль глава ЛНР Леонид Пасечник. Он поручил создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься ликвидацией последствий аварии.

«До последнего надеемся на чудо. Верим, что без вести пропавшие рабочие вернутся на поверхность живыми», — написал он в социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 апреля на шахте «Схидкарбон» произошёл взрыв метана, в результате которого без вести пропали 17 человек.

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