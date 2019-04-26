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Депутат Европарламента: РФ не выполнит обещаний по «Северному потоку — 2»

Политика

Глава Комитета Европарламента по иностранным делам считает, что Украина рискует остаться не у дел в сфере транзита газа

Берлин, 26 апреля 2019, 11:24 — REGNUM  Глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам Эльмар Брок (Германия) считает, что Россия не будет выполнять своих обещаний после постройки газопровода «Северный поток — 2». Об этом член Европейского парламента заявил в интервью газете Der Bild.

«Русские не будут придерживаться своих договоренностей. Если «Северный поток — 2» будет достроен, украинское направление закроется», — сказал политик.

«Этот проект должен и может быть остановлен», — подчеркнул Брок.

Напомним, Кремль пообещал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что после ввода в эксплуатацию газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, Россия сохранит часть транзита газа через Украину. При этом объем экспортируемого через Украину газа может сократиться вдвое. Запуск «Северного потока — 2» запланирован на декабрь 2019 года. В этом же году истекает десятилетнее соглашение между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» о транзите газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост главы Европейской комиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что в случае своего избрания примет меры для остановки проекта «Северный поток — 2».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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