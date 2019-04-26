Кишинёв, , 11:07 — REGNUM Правящая в Молдавии Демпартия возобновит переговоры о создании правящей коалиции с Партией социалистов. Об этом сообщил в интервью изданию Realitatea экс-спикер парламента Молдавии и один из лидеров партии Андриан Канду.

Он сказал, что демократы обращались к правому оппозиционному блоку ACUM, но те категорически отказались от любых переговоров. «Социалисты же показали себя более серьезными профессионалами, они лучше знают законы», — добавил Канду.

Он отметил, что если договориться не получится, то досрочные выборы могут состояться осенью 2019 года. Вместе с тем, он подчеркнул, что это плохой сценарий, который ввергнет Молдавию в политический кризис и экономическую нестабильность.

ИА REGNUM напоминает, Москва, долгое время считавшая Додона своим «партнером», выступает категорически против коалиции с Плахотнюком, которого в России обвиняют в организации заказного убийства и участии в незаконном выводе из РФ 37 млрд рублей.

В то же время Додон пытается убедить российских «партнеров» в пользе коалиции с Демпартией Плахотнюка, которая в течение последних лет проводит последовательно антироссийскую политику.

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