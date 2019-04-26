Губернаторам Камчатки и ЕАО предрекают скорую отставку

Петропавловск-Камчатский, , 11:02 — REGNUM Телеграм-канал «Незыгарь», известный своими часто сбывающимися прогнозами, предрек отставки двух дальневосточных губернаторов — Владимира Илюхина на Камчатке и Александра Левинталя в ЕАО. Авторы канала высказали предположение, что в 2020 году руководить этими регионами будут уже совсем другие люди. А есть ли реальные предпосылки для отставки Левинталя и Илюхина?

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Для того чтобы, по крайней мере, предполагать возможную отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина, не нужно быть провидцем. Уровень доверия населения к Илюхину стремится к нулю, население всё больше раздражают его поступки и высказывания. Из правительства края сломя голову бегут ключевые министры — на днях заявление по собственному желанию написал десятый министр. Ушла после скандала с бюджетными деньгами министр здравоохранения, за ней главы минстроя, минфина, минсоцзащиты, министерства ЖКХ и так далее. И как бы ни называл Владимир Илюхин это «обновлением управленческого корпуса», правду не скрыть — министры бегут.

Камчатцев шокировало признание Илюхина в том, что положение в селах полуострова он определяет по состоянию собак:

«Если псята мордатые — значит всё хорошо».

Жители региона упрекают власть в недостроях на 40 млрд рублей, в убитом сельском хозяйстве и космических ценах на продукты питания, которые преимущественно завозят на полуостров, в безумных ценах на коммунальные услуги, в региональных доплатах чиновникам и депутатам к пенсиям, которые превысили 100 тыс. рублей, и это на фоне обнищания народа и повышения пенсионного возраста. Вместо того чтобы выстраивать нормальные отношения с обществом, с политическими партиями, Илюхин избрал стратегию тотальных запретов. Например, на Камчатке на первомайской демонстрации, впервые за всю историю, запретили партийные колонны. Народ убежден: Владимир Илюхин боится повторения прошлогоднего Первомая, когда оппозиционные партии в своих колоннах несли транспаранты с требованием его отставки. Оппозиция в ответ закупает жёлтые жилеты в знак протеста и на демонстрацию пойдёт в них.

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В случае с ЕАО возможно говорить не только и не столько даже о возможной отставке её руководителя Александра Левинталя, сколько о существовании ЕАО как самостоятельного субъекта РФ. ЕАО — регион, который возник вопреки здравому смыслу и ту же бессмыслицу сохраняет в своём названии. Еврейского населения там осталось меньше 1%, а «автономия» — это всегда часть чего-то, а не самостоятельный субъект. ЕАО — один из самых нищих регионов России, хуже дела только у Тувы. Раньше ЕАО была частью Хабаровского края. В 90-е годы она отделилась. Но самостоятельность региону ничего хорошего не принесла. Аудиторы Минфина РФ, работавшие в области, рекомендовали, во избежание банкротства, слияние населённых пунктов и сокращение лишних чиновников. Ещё в марте 2019 года доктор политических наук Илдус Ярулин назвал губернатора ЕАО одним из наиболее вероятных претендентов на отставку к 2020 году. Однако в последнее время ведутся и разговоры о возможном слиянии области либо с Хабаровским краем, либо с Амурской областью. Если это произойдёт, то отставка просто теряет смысл. В любом случае в 2020 году ЕАО вполне могут ожидать перемены.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 2020 году вполне можно ожидать замен губернаторов, в том числе и в ряде дальневосточных регионов. На смену «уходящей натуре», руководителям, начинавшим карьеру в политике еще в СССР, приходят «технократы», хозяйственники, в возрасте чуть за 40. Губернатор нового образца общается с народом в социальных сетях и «вживую», открыт, доступен, грамотен.

В Инстаграм обнаружился аккаунт губернатора ЕАО Александра Левинталя. Там всего три общедоступные публикации, собственно, фото самого Александра Борисовича.

Завел аккаунт и губернатор Камчатки Владимир Илюхин, совсем недавно, в апреле. Почти за месяц канал набрал 2,6 тыс. подписчиков. Публикации там есть. А вот комментарии к ним губернатору Илюхину лучше не читать — сплошная критика.

И Левинталь, и Илюхин приступили к исполнению обязанностей губернатора в 2015 году.