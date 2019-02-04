РФ выдвигает требование к Совету Европы и лишается молодёжи: Радио REGNUM

Москва, 4 февраля 2019, 17:00 — REGNUM
- Австрия признаёт Гуайдо президентом Венесуэлы;
- Россия настаивает на восстановлении своих законных прав в Совете Европы;
- Россию хотят покинуть более 40% молодёжи;
- В Карачаево-Черкессии прошли отставки;
- Подходы к Крымскому мосту будут скорректированы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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