Подходы к Крымскому мосту подвинут из-за древней усадьбы под Керчью

Керчь, Крым, , 12:56 — REGNUM Пути к железнодорожной части Крымского моста пустят в обход недавно обнаруженной археологами античной усадьбы Манитра. Об этом 4 февраля сообщили в госкомитете по охране культурного наследия Крыма.

«Ради сохранения уникальной исторической находки было принято решение немного перенести подходы», — отметили в госкомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, найденная усадьба из 40 помещений и девяти дворов относится к концу пятого века до нашей эры и, по мнению учёных, могла принадлежать члену правящей царской династии или самому царю Боспора.

«Для Керчи поселение представляет историческую ценность. Надеемся, что удастся музеефицировать объект, проложить к нему туристический маршрут. И древняя усадьба станет ещё одной достопримечательностью города», — отмечал ранее глава Керчи Сергей Бороздин.

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